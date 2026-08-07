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07.08.2026 06:31:29
Paisalo Digital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Paisalo Digital präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,67 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Paisalo Digital noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 INR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 2,60 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Paisalo Digital 2,19 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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