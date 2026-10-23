Paisalo Digital legte Quartalsergebnis vor

Paisalo Digital hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,72 INR gegenüber 0,570 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,77 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,24 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at