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13.05.2026 06:31:29
Paisalo Digital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Paisalo Digital hat am 10.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Paisalo Digital ein EPS von 0,510 INR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,61 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,94 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,62 INR beziffert, während im Vorjahr 2,23 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,43 Milliarden INR gegenüber 7,71 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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