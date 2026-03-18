Pak Elektron öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pak Elektron hat sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,86 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,580 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,73 Milliarden PKR vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Milliarden PKR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,24 PKR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Pak Elektron ein Gewinn pro Aktie von 2,72 PKR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Pak Elektron in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 63,52 Milliarden PKR im Vergleich zu 53,11 Milliarden PKR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at