Pak Elektron stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pak Elektron hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,89 PKR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,85 PKR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pak Elektron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,10 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel waren 21,05 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at