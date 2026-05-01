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01.05.2026 06:31:29
Pak Elektron: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Pak Elektron hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,710 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pak Elektron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,22 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel waren 14,47 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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