Pak Oilfields gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pak Oilfields hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 22,94 PKR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,98 PKR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 14,85 Milliarden PKR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,23 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at