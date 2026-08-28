28.08.2026 06:31:29

Pak Oilfields öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pak Oilfields hat am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 44,58 PKR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pak Oilfields 21,14 PKR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Pak Oilfields im vergangenen Quartal 20,46 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pak Oilfields 12,62 Milliarden PKR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 119,08 PKR beziffert. Im Vorjahr waren 80,89 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Pak Oilfields mit einem Umsatz von insgesamt 64,25 Milliarden PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 58,55 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren, um 9,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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