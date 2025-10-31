Pak Oilfields: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pak Oilfields gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 20,74 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,47 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,18 Prozent auf 13,42 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel hatte Pak Oilfields 15,82 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at