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21.10.2026 06:31:29
Pak Oilfields: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Pak Oilfields stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,10 PKR. Im Vorjahresviertel hatte Pak Oilfields 20,74 PKR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Pak Oilfields 16,79 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,42 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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