16.09.2026 06:31:29

Pak Petroleum: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pak Petroleum hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 13,56 PKR. Im letzten Jahr hatte Pak Petroleum einen Gewinn von 6,65 PKR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 85,59 Milliarden PKR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,42 Milliarden PKR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 35,90 PKR, nach 33,06 PKR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Pak Petroleum im vergangenen Geschäftsjahr 266,31 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pak Petroleum 244,98 Milliarden PKR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendieren aufwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen