Pak Petroleum: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pak Petroleum hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 13,56 PKR. Im letzten Jahr hatte Pak Petroleum einen Gewinn von 6,65 PKR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 85,59 Milliarden PKR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,42 Milliarden PKR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 35,90 PKR, nach 33,06 PKR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Pak Petroleum im vergangenen Geschäftsjahr 266,31 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pak Petroleum 244,98 Milliarden PKR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at