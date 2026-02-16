Pak Petroleum stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pak Petroleum hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7,40 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,02 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Pak Petroleum mit einem Umsatz von insgesamt 61,75 Milliarden PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,29 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren, um 0,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at