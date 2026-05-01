Pak Petroleum verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pak Petroleum hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 7,57 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pak Petroleum 8,05 PKR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pak Petroleum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 61,58 Milliarden PKR im Vergleich zu 64,49 Milliarden PKR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at