Pak Refinery XB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pak Refinery XB präsentierte in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Pak Refinery XB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,540 PKR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Pak Refinery XB 75,34 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 86,78 Milliarden PKR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at