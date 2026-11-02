Pak ReInsur gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pak ReInsur hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,02 PKR gegenüber 0,780 PKR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,03 Milliarden PKR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,08 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at