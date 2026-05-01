Pak ReInsur hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pak ReInsur äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 PKR. Im Vorjahresviertel hatte Pak ReInsur 0,600 PKR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,68 Prozent zurück. Hier wurden 3,13 Milliarden PKR gegenüber 3,36 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at