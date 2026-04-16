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16.04.2026 06:31:29
Pak ReInsur: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Pak ReInsur hat am 13.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,45 PKR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,27 PKR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,22 Milliarden PKR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,37 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,48 PKR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,20 PKR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Pak ReInsur im vergangenen Geschäftsjahr 13,27 Milliarden PKR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pak ReInsur 15,56 Milliarden PKR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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