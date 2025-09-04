Pak ReInsur: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pak ReInsur hat am 01.09.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,820 PKR erwirtschaftet worden.

Pak ReInsur hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,76 Milliarden PKR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,87 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at