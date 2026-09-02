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02.09.2026 06:31:29
Pak ReInsur stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Pak ReInsur hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,91 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,640 PKR je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pak ReInsur in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,42 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel waren 3,76 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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