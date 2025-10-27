Pak Tobacco XD: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pak Tobacco XD hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,15 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,91 PKR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 33,16 Milliarden PKR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,93 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at