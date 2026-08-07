Pak Tobacco XD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pak Tobacco XD hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,95 PKR. Im Vorjahresviertel hatte Pak Tobacco XD 31,29 PKR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 44,97 Milliarden PKR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,74 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at