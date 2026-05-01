Pak Tobacco XD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pak Tobacco XD stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 36,57 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 24,53 PKR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,10 Milliarden PKR umgesetzt, gegenüber 30,65 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at