Paketabgaben zeigen Wirkung - Post verschickt viel weniger Packerl

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Die Paketabgaben der vergangenen Monate wirken sich deutlich auf das Versandvolumen der Österreichischen Post aus. Sendungen von außerhalb der EU sind gegenüber dem ersten Halbjahr 2026 um 30 Prozent zurück gegangen, die heimische Paketsteuer führte zu einem Minus von 10 Prozent, rechnet Postchef Walter Oblin vor. Die Post hat trotzdem im dritten Quartal sowie in den ersten neun Monaten 2026 gut verdient. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Seit 1. Juli gilt ein Pauschalzollsatz für Sendungen über 150 Euro aus Nicht-EU-Ländern von 3 Euro, dazu kommt eine europaweite Bearbeitungsgebühr für Sendungen aus Nicht-EU-ländern von 2 Euro, die mit 1. November eingeführt wurde. Seit 1. Oktober gilt in Österreich die Paketsteuer für große Onlinehändler von 2 Euro, wobei überall noch die Steuer dazu kommt. Dies habe bei den Verbrauchern zu einer erheblichen Verunsicherung geführt, so Oblin. Auffallend sei auch, dass zwar weniger, aber größere Pakete versandt würden.

Oblin: Paketmarkt "brutal herausfordernd"

Unterm Strich erwartet Oblin im vierten Quartal einen negativen Volumeneffekt bei den Paketen im oberen einstelligen Bereich, allerdings wird für das Gesamtjahr - aufgrund des guten ersten Halbjahres - ein Volumenzuwachs erwartet. Insgesamt sei der Paketmarkt "brutal herausfordernd". Inzwischen würden auch die ersten chinesischen Anbieter in Europa auf den Markt drängen. Oblin will den Paketsektor trotzdem weiter ausbauen, jährlich sollen über 10.000 SB-Fächer dazu kommen.

Wenig erfreulich lief das ohnehin seit Jahren rückläufige Briefgeschäft. Lediglich ein adressierter Brief pro Woche werde im Schnitt den Haushalten zugestellt. Seit 2008 ist das Briefvolumen um 59 Prozent zurück gegangen. Und auch bei der Werbepost lief es nicht so gut. Bemerkbar sei eine geringere Kaufkraft und ein verändertes Konsumverhalten. Der stationäre Einzelhandel schwächle und die Werbeausgaben der Firmen würden geringer ausfallen.

Mitarbeiterzahl stabil bei 20.000

Deutlich mehr Freude hat Oblin mit der Bank99, die bereits einen spürbaren Ergebnisbeitrag liefere. Bereits im Vorjahr habe man, fünf Jahre nach dem Bestehen, den Break-even erreicht, mittlerweile liege das Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026 bei 7 Mio. Euro. Kundeneinlagen in Höhe von 3,6 Mrd. Euro würden betreut. Künftig soll der Bereich Wohnbaufinanzierung und das Angebot für Kleine und mittlere Unternehmen ausgebaut werden. Sehr gut angelaufen sei das Telekommunikationsangebot Yellow sowie das neue Energiepaket gemeinsam mit dem Verbund.

Die Mitarbeiterzahl blieb in Österreich mit rund 20.000 Beschäftigten stabil, aktuell bildet das teilstaatliche, börsennotierte Unternehmen rund 250 Lehrlinge aus. Doch nicht nur damit leiste man einen Beitrag für Österreichs Wirtschaft, sondern auch mit einem Bekenntnis zum Einkauf in Österreich, so Oblin. 85 Prozent des Einkaufsvolumens der Post würde hierzulande abgedeckt, betonte Oblin bei der Präsentation der jüngsten Ergebniszahlen.

Umsatzanstieg um 4,3 Prozent

Die Umsatzerlöse erhöhten sich in den ersten drei Quartalen 2026 im Jahresvergleich um 4,3 Prozent auf 2,307 Mrd. Euro, das EBITDA um 11 Prozent auf 328 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 1,8 Prozent auf 137,7 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Ertragssteuern gab allerdings um 4,3 Prozent auf 119,9 Mio. Euro nach, das Periodenergebnis verschlechterte sich von 93,7 Mio. auf 81,9 Mio. Euro.

Die Division E-Commerce & Logistics erzielte in den ersten neun Monaten ein Umsatzplus von 11,1 Prozent auf 1.372,3 Mio Euro. Im Paketgeschäft in Österreich stieg der Umsatz um 8,9 Prozent auf 752,2 Mio. Euro, die Paketmengen erhöhten sich um 7 Prozent. Die Division Brief, Filiale & Services musste einen Umsatzrückgang von 6,2 Prozent auf 834,2 Mio Euro verkraften. Das klassische Briefvolumen in Österreich verringerte sich um 8,5 Prozent, die Werbemengen gingen um 5,5 Prozent zurück. In der Division Bank wurden in den ersten drei Quartalen Umsatzerlöse von 108,5 Mio Euro generiert, ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ausblick stabil

Im dritten Quartal gab es durch Sondereffekte im Jahresvergleich einen Ergebnisanstieg. Das EBITDA erhöhte sich um 11,1 Prozent auf 328 Mio. Euro, das EBIT um 1,8 Prozent auf 137,7 Mio. Euro. Der Ausblick für das Gesamtjahr mit einem leichten Umsatzanstieg wurde bestätigt. "Aufgrund des außerordentlichen Ergebniseffekts im dritten Quartal wird für 2026 ein EBIT am oberen Ende der Bandbreite der letzten Jahre erwartet, somit von über 200 Mio. Euro", so das teilstaatliche, börsennotierte Unternehmen. Fazit von Oblin: "Wir sind gesund aufgestellt."

stf/fel

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