Shelly Aktie

Shelly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166

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30.07.2026 11:56:00

Paketverwaltung für Arch Linux: Shelly setzt künftig auf Zig statt .NET

Das Arch-Werkzeug Shelly wechselt von .NET zu Zig: Neue GUI, überarbeitete CLI und getrennte Flatpak-Unterstützung sollen es schlanker machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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