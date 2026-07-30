Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
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30.07.2026 11:56:00
Paketverwaltung für Arch Linux: Shelly setzt künftig auf Zig statt .NET
Das Arch-Werkzeug Shelly wechselt von .NET zu Zig: Neue GUI, überarbeitete CLI und getrennte Flatpak-Unterstützung sollen es schlanker machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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