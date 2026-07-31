International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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31.07.2026 10:43:19
Pakistan: Bodies found after international mountaineers vanish on Broad Peak
Rescuers were looking for an international group of climbers, including famous mountaineer Nirmal Purja, following a suspected avalanche at Pakistan's Broad Peak mountain. Authorities say several bodies have been found.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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