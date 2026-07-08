Sea Aktie

Sea für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005

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08.07.2026 14:07:20

Pakistan: Rescuers scour sea for crashed plane off Karachi

Rough seas are posing additional challenges for rescuers seeking the 27-year-old Boeing 737 cargo aircraft. Radar systems showed the plane descending rapidly as communication was lost.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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