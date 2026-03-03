Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
|
04.03.2026 00:43:20
Pakistan claims dozens of Afghan Taliban troops killed
Cross-border fighting between Afghanistan and Pakistan has entered its fifth day. The UN says the violence has killed 42 civilians and forced around 20,000 families to leave their homes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!