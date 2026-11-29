Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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29.11.2026 18:11:22
Pakistan confirms Saudi Arabia troop deployment under defense pact
The operation comes as part of the mutual "Mecca Defense Alliance" agreement between Saudi Arabia, Pakistan and Turkey amid ongoing Houthi attacks. It is Pakistan's first such known deployment under the agreement.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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