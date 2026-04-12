12.04.2026 09:26:38

Pakistan ruft USA und Iran zu Festhalten an Waffenruhe auf

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Nach den direkten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Pakistans hat der pakistanische Außenminister Ishaq Dar die beiden Parteien aufgerufen, an ihrer Verpflichtung zu einer Waffenruhe festzuhalten. Man hoffe, dass beide Seiten "dauerhaften Frieden und Wohlstand für die gesamte Region und darüber hinaus" erreichen würden, teilte Dar mit.

Nach stundenlangen Verhandlungen waren die Gespräche am Sonntagmorgen zunächst ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. Ob und wann es zu weiteren Verhandlungen kommt, war zunächst unklar.

Dar dankte den USA und dem Iran, dass sie dem Aufruf des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif zu Friedensgesprächen in Islamabad gefolgt seien. Pakistan werde seine Vermittlerrolle auch weiterhin wahrnehmen.

Am 28. Februar hatten die USA und Israel einen Krieg gegen den Iran begonnen. Die iranischen Streitkräfte reagierten mit Raketenbeschuss und attackierten nicht nur Ziele in Israel, sondern in der ganzen Golfregion. Der Konflikt weitete sich damit zu einem regionalen Krieg aus. Mitte der Woche einigten sich die USA und der Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe./gma/DP/zb

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