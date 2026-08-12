Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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12.08.2026 08:43:21
Pakistan says 3 nationals killed in Houthi Red Sea attack
Pakistan's foreign minister has said Islamabad "strongly condemns" Houthi attacks on commercial vessels while offering condolences to the families of the dead.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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