Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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15.04.2026 09:43:25
Pakistan secures $3 billion from Saudi Arabia as ties deepen
Riyadh's funding comes at a critical moment for Islamabad as it prepares for a $3.5 billion loan repayment to the UAE. The funding is expected to help stabilize Pakistan’s foreign reserves.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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