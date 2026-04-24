Pakistan Telecommunications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pakistan Telecommunications präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pakistan Telecommunications -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Pakistan Telecommunications 349,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 58,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 221,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at