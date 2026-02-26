Pakistan Telecommunications vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pakistan Telecommunications hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 212,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 226,0 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pakistan Telecommunications ein EPS von -1,010 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Pakistan Telecommunications im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 895,36 Millionen USD. Im Vorjahr waren 788,87 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at