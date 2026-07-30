Pakistan Telecommunications: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pakistan Telecommunications hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Pakistan Telecommunications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,410 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 372,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pakistan Telecommunications 222,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at