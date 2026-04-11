11.04.2026 16:35:38

Pakistanische Kampfflugzeuge in Saudi-Arabien stationiert

RIAD (dpa-AFX) - Pakistanische Kampf- und Unterstützungsflugzeuge sind im Rahmen eines Verteidigungsabkommens in Saudi-Arabien stationiert worden. Wie das saudische Verteidigungsministerium auf X mitteilte, landeten die Maschinen auf dem König-Abdulasis-Luftwaffenstützpunkt. Offen blieb, um wie viele Flugzeuge es sich handelt.

Saudi-Arabien und Pakistan hatten im September vergangenen Jahres ein Abkommen zur gemeinsamen Verteidigung unterzeichnet. Jeder Angriff auf einen der beiden Staaten werde als Angriff auf beide Länder gewertet, hieß es damals in einer gemeinsamen Erklärung.

Während des Iran-Kriegs feuerte die Islamische Republik als Vergeltung für die israelisch-amerikanischen Angriffe auch immer wieder in Richtung Saudi-Arabien. In dem Golfstaat sind auch US-Truppen stationiert. Pakistan vermittelt derzeit zwischen Teheran und Washington./arj/DP/zb

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