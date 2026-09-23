PTI Aktie
WKN: 580552 / ISIN: US69364P4063
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23.09.2026 15:43:27
Pakistan's jailed former PM Khan's sons told DW the authorities are cracking down ahead of new PTI protests
The sons of jailed Pakistani ex-PM Imran Khan told DW their father is in ill-health while being isolated from family and doctors. Other family members have been detained ahead of a planned opposition protest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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