PTI Aktie
WKN: 580552 / ISIN: US69364P4063
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24.09.2026 11:07:27
Pakistan's jailed former PM Khan's sons told DW the authorities are cracking down ahead of new PTI protests
The sons of jailed Pakistani ex-PM Imran Khan told DW their father is in ill health while being isolated from family and doctors. Other relatives have been detained ahead of a planned opposition protest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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