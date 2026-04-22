PakPTA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PakPTA veröffentlichte am 20.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,97 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PakPTA 0,440 PKR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,00 Prozent auf 20,86 Milliarden PKR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,51 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at