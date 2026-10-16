PakPTA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PakPTA hat am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 PKR, nach 0,060 PKR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PakPTA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,47 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel waren 20,37 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at