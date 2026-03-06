PakPTA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PakPTA präsentierte am 03.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,19 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,37 Milliarden PKR umgesetzt, gegenüber 20,32 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,740 PKR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 PKR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 80,91 Milliarden PKR – eine Minderung um 25,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 109,30 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.at