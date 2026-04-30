Pal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pal hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,22 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pal 0,160 PHP je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 52,43 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,95 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at