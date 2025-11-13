Pal: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pal hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 PHP erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 42,67 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41,53 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at