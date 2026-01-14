PAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PAL hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,44 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 59,27 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 51,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at