PAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PAL präsentierte am 07.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21,38 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16,63 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58,35 Milliarden JPY – ein Plus von 5,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PAL 55,29 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 102,01 JPY beziffert, während im Vorjahr 68,23 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,93 Prozent auf 234,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at