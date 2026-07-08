PAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PAL hat am 07.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 31,18 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 30,14 JPY je Aktie vermeldet.

PAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 58,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at