Pal veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pal hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Pal hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,30 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 PHP je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 46,15 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,67 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at