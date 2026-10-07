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07.10.2026 06:31:28
PAL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
PAL hat am 06.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 23,18 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,38 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 60,58 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58,36 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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