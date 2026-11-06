Paladin Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Paladin Energy präsentierte am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,01 AUD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Paladin Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 AUD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Paladin Energy im vergangenen Quartal 130,9 Millionen AUD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 138,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Paladin Energy 55,0 Millionen AUD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at