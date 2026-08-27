Paladin Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Paladin Energy lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 AUD. Im Vorjahr waren -0,200 AUD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Paladin Energy im vergangenen Geschäftsjahr 449,10 Millionen AUD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Paladin Energy 274,35 Millionen AUD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at