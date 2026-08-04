Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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04.08.2026 16:43:47
Palantir, Alphabet Ride A Double-Sized Earnings Boom Wall Street Barely Saw Coming
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